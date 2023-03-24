اختفاء شقيق أمير كرارة في الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو

بدأت الحلقة 2 من مسلسل «سوق الكانتو» الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي ونخبة من النجوم، منذ قليل، على شاشة dmc، وشهدت أحداثا مثيرة منها اختفاء أمير كرارة.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو

وبدأت الحلقة 2 من مسلسل «سوق الكانتو»، حيث انتهت الأولى وذلك بمشهد انفجار القنبلة بأحد الجنود في الحرب وهو «صالح» أحمد صلاح حسني، ويبحث عنه أهله ولا يعلمون إذا كان وافته المنية بالحرب أم على قيد الحياة، ويحاول «طه القماش» أمير كرارة شقيق «صالح» البحث عنه بعد اختفائه.

وفي مشهد مختلف يحاول «طه» إقناع جده الذي يجسده الفنان عبد العزيز مخيون للنزول إلى السوق ولكنه يرفض رفض تام، ولكن يصر «طه» بأن يجلس معهم لتناول الطعام والذهاب بعد ذلك للصلاة في المسجد، ليوافق ولكن بغضب، ولا يطيق التحدث مع أحد من أبنائه باستثناء حفيده «طه».

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث سيعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.