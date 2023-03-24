الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو.. مكيدة فتحي عبدالوهاب لعائلة القماش

شهدت الحلقة 2 من مسلسل «سوق الكانتو» الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والمعروض حاليا على شاشة dmc، العديد من الأحداث الشيقة والمثير بين عائلة القماش ومنافسيها.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو

تحدث «حسانين» عبد العزيز مخيون مع حفيده «طه» أمير كرارة، داخل أحد المساجد، مشيرًا في بداية حديثه إلى أن هذا المسجد صاحبه الأول هو السلطان حسن ابن الناصر ابن قلاوون والذي أشاد أعمدته بالبداية، وتم استكماله من قبل آخرين بعد ذلك، وأراد بذلك أن يوجه له أمانة بأن يتولى مهام «سوق الكانتو» من بعده ويحافظ عليه ولكن بشرط الأمانة والعدل.

وفي مشهد آخر ظهر «رشاد» فتحي عبد الوهاب وهو يدبر لمكيدة لعائلة «القماش» بحرق مخازنهم واتهام «طه» أمير كرارة بدلًا منه، وذلك بقيادة المعلم الذي يجسده ضياء عبد الخالق بسبب بعد المشاحنات بين الأسرتين.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث سيعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.