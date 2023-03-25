يتسائل المسلمون بمحافظة الأقصر عن موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم السبت 25-3- 2023، ثالث أيام شهر رمضان، وتحرى موعد الصلاة بدقة، حيث يحرص الكثيرون على أداء الفرائض والصلاة في توقيتها خلال رمضان، رغبة بالطاعات.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023، يختلف عن موعد الأذان بالمحافظات المجاورة قنا وأسوان وفقا لتوقيت كل محافظة.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:28 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2023 لهذا العام، المعلنة عن هيئة المساحة المصرية بناءً على حساب خطوط الطول والعرض.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم، عن موعد اذان فجر ثانى ايام رمضان، بفارق دقيقة واحدة حيث رُفع الأذان في اليوم الثاني من الشهر الكريم في تمام الساعة 4:29 دقيقة صباحًا، بينما موعد صلاة الفجر يلى موعد أذان الفجر بعدة دقائق من رفع الأذان.