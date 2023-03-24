يتحرى المسلمون بمحافظة الأقصر من الآن، موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 24-3- 2023، وهي الجمعة الأولى من شهر رمضان 2023، واليوم الثاني من الشهر الكريم، إذ يحرص الكثيرون على أداء الفرائض والصلاة في توقيتها خلال رمضان.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023، يختلف من منطقة لأخرى ويرفع في المساجد بعد الأذان الثاني والإقامة، وتتميز المساجد بالتواشيح والابتهالات المصاحبة لصلاة الفجر بشهر رمضان.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023، ثانى أيام شهر رمضان المبارك يحين في تمام الساعة 4:29 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان لهذا العام، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية بناءً على حساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض.

فرق دقيقة واحدة عن موعد أذان أول يوم رمضان

ويختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم، عن أمس، بفارق دقيقة واحدة عن موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان، حيث رُفع الأذان في اليوم الأول في الساعة 4:30 صباحًا.