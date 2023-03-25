موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023.. ثالث أيام رمضان

مع انطلاق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده هام للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، حول مواقيت الصلاة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، الذي يتم خلال الساعة 4:30 فجراً ويختتم الصوم في 6:15 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية السبت 25-3-2023

وبذلك يكون آذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثاني الأيام.

وبناءا على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و5 دقائق صوم، أي بزيادة 5 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر 3 دقائق وتأخر موعد صلاة المغرب دقيقتين.