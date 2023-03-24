موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023.. ثاني أيام رمضان

ساعات قليلة على إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ويبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل تناول الإفطار.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، حول مواقيت الصلاة اليوم والذي يكون في 6:14 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

وبذلك يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023 في توقيت السادسة و14 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و3 دقائق من إمساك المياه.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023 في 6:14 مساء، والذي معه يمكن للصائم تناول الطعام وشرب المياه، بزيادة دقيقة عما كان عليه الوضع أمس.