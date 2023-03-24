دعاء البرق والرعد.. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

يحرص الكثيرون على ترديد دعاء البرق والرعد في ظل التقلبات الجوية التي يشهدها عدد محافظات الجمهورية؛ إذ تعرضت البلاد لبرق ورعد وأمطار، وذكرت دار الإفتاء المصرية دعاء البرق والرعد.

دعاء البرق والرعد

وقالت الدار، إن دعاء البرق والرعد هو: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

وأضافت الدار، أنه روي عن عبد الله بن الزبير أنَّه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»؛ رواه مالك والبيهقي، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب، وهذا اللفظ هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»، وجاء فيما رواه البخاري ثم يقول: «إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض».

وتابعت في دعاء البرق والرعد: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن الرياح، إن «الريح من رَوْح الله تعالى تأتي بالرحمة والعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

دعاء المطر

وبالإضافة لـ دعاء البرق والرعد، ذكرت دار الإفتاء دعاء المطر، قائلة: اللهم صيبا نافعا.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين، كما في دعاء المطر: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

ومن دعاء المطر: اللهم اسقنا غيثاً مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.