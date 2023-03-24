أسقف دشنا يكرم الأم المثالية.. أنفقت على طفليها من ماكينة الخياطة

كرم الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها مساء اليوم الجمعة، مريم شاوول جورجيوس مغاريوس، 60 سنة، و التي حصلت علي الأم المثالية ضمن فئة «التمكين الأقتصادي» لعام 2023 وهي من أبناء كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالعزب المصري بدشنا.

قصة الأم المثالية

وبحسب بيان مطرانية دشنا، فإن الأم المثالية (مريم) كانت تعيش حياة مستقرة والزوج يعمل ممرض في إحدى الوحدات الصحية بإحدى القرى بمحافظة قنا، ومن ثم مرض الزوج بمرض مزمن وتوفى على أثره تاركا للأم حملا ثقيلا في تربية الأبناء وحدها، توفي الزوج وكان الأبناء في عمر11 عاما، و8 أعوام.

بدأت الأم مشروع حياتها وهو ماكينة لحياكة الملابس بالتقسيط، وتعلّمت عليها لتعينها في تلبية احتياجات ومتطلبات أبنائها في التعليم، وحرصت الأم على تعليم أبنائها بعد عناء وتعب من ظروف الحياة الصعبة.

أوصلتهما إلى كليتي الهندسة والطب

جهد الأم تكلل بنجاح علمي، حيث التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة بعد عناء من الأم لتوفير كل المتطلبات لإستكمال تعليمه حتى تخرج، والتحقت الابنة الصغرى بكلية الطب البيطري لتحقيق حلم والدتها وكانت تساعد أهالي قريتها وتعالج حيواناتهم حتى أصبحت الطبيبة البيطرية للقرية.