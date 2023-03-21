جامعة سمنود التكنولوجية تنظم احتفالية لتكريم الأم المثالية

نظمت جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم، احتفالا بمناسبة عيد الأم، جرى خلاله تكريم الأم المثالية بالجامعة، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم آيات من القرآن الكريم، وأعقبه عرض لفيديو وثائقي عن الجامعة، بالإضافة لكلمة الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، تلاها عرض لبعض أنشطة الطلاب.

تكريم الأم المثالية

وخلال الاحتفالية تم تكريم الأم المثالية على مستوى الجامعة، وهي سهام الدسوقي منير شواف، والدة الطالبة منة عبدالحميد السيد علي عبدالحميد، المقيدة بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج، بتسليمها درع الجامعة وشهادة تقدير وجائزة خاصة.

وعبرت الأم المثالية عن سعادتها، قائلة: «أنا اتفاجأت النهاردة، ودا شرف كبير ليا، حقيقي الجامعة بتبذل مجهود كبير، وأنا بشكرهم من كل قلبي، واللي أنا بعملوا لولادي دا أقل حاجة، دا شرف عظيم ليا هذا التكريم».

فيما قالت الطالبة منة ابنة الأم المثالية: «كل أم علمت أولادها المشي مرة، أنا أمي علمتني المشي مرتين»، كما تم تكريم كافة العاملات من منسوبي الجامعة، وكذلك تكريم دعاء موسى، رئيس شئون الطلاب، تكريما خاصا من طلاب الجامعة والذين يعتبرونها أما لهم جميعا.

وقال الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، إن جامعة سمنود لم تكرم الأم المثالية بالجامعة، ولكن الأم المثالية هي من كرمت الجامعة بحضورها وحسن تربيتها لأبنائها ليكونوا نموذجا للأبناء الأوفياء لها ولوطنهم الحبيب.

أول احتفالية بالجامعة

يذكر أن هذه هي أول احتفالية تشهدها جامعة سمنود لتكريم الأم المثالية، حيث أن الجامعة تم إنشائها عام 2022، ويوجد بها 3 برامج دراسية وهي برنامج تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وبرنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة، بإجمالي 420 طالبا وطالبة في كافة البرامج.

وتعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الجدارات المكون من مجموعة من المعارف والمهارات والسلوك، بغرض تخريج خريج مؤهل وعلى كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري والمشاريع القومية التنموية.