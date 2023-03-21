الأم المثالية الأولى على الجمهورية: «وصلت أولادي لبر الأمان بفضل ربنا»

قالت هدى عبداللطيف، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إنها معلمة في إحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، ولديها 3 أولاد، مشيرة إلى أن زوجها ترك الأولاد وهم في سن صغيرة، إذ أم اكبرهم حينها كان بعمر 9 سنوات، وأصغرهم كانت بعمر 4 سنوات، مشيرة إلى: «بفضل ربنا وكرمه، وصلتهم لبر الأمان الذي كنت أحلم به».

تنشئة أبنائها وتربيتهم

وأضافت «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن ابنتها الأصغر سنًا الآن حاصلة على بكالوريوس طب أسنان، أما ابنها حاصل على بكالوريوس صيدلة، بينما ابنتها الأخرى حاصلة على بكالوريوس طب بشري.

طريقة ترشيحها للجائزة

وأشارت الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إلى أن ابنها الدكتور محمد حسن، هو من رشحها لجائزة الأم المثالية، متابعة: «عرفت بهذا الترشيح عندما جاءت لجنة من الوزارة لدراسة الحالة، لكن قبل ذلك لم يكن لدي علم بذلك»، موضحة أنها تلقت اتصال هاتفي من وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء تأدية فترة عملها يطلب منها صورة شخصية، ومن ثم تلقت اتصال هاتفي من محافظ كفر الشيخ يفيد بكونها الأولى على الجمهورية ويجبرها بالتكريم.