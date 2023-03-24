موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الصفارة.. اعرف القنوات الناقلة

أصبح موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الصفارة، محل اهتمام عدد كبير من محبي الأعمال الدرامية في رمضان، بعدما ازداد حماس المتابعين مع ارتفاع وتيرة الأحداث بعد انتهاء مشاهد أول حلقتين من المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الصفارة

يبدأ موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الصفارة، على قناة «DMC»، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12092.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناةHD.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

وتتناول أحداث مسلسل الصفارة، قصة مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث بعدها، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

وجدير بالذكر أن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الصفارة، شهدت تغيير أحمد أمين الذي يقوم بدور «شفيق» لخيانة أصدقائه في الماضي، بعد استخدم صفارة الملك توت عنخ آمون التي ساعدته في العودة إلى الماضي؛ ليجد نفسه بعد 6 سنوات مالك لشركة سياحة.