ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل الصفارة لـ أحمد أمين: عمل كوميدي راق

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمسلسل الصفارة لـ أحمد أمين والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، ويشهد أحداثا مهمة ومثيرة.

ونشرت ماجدة خيرالله البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: «الكوميديا من أصعب الفنون، وأقصد بذلك الكوميديا الحقيقية مش التهريج وشغل الأراجوزات، ولذلك فإن إنتاج عمل كوميدي راق يحتاج إلى ذكاء شديد في البحث عن فكرة وصياغتها، وإلى مرونة وقدرة على التلون في الأداء وإلى مخرج واع وحريص على أدق التفاصيل، وكل تلك العناصر تتوافر حتى الآن في مسلسل الصفارة».

أحداث مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يعرض يوميا عبر شبكة قنوات «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، ويضم بجانب أحمد أمين، مجموعة من الفنانين أبرزهم: طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، أنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدي جوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.