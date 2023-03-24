أحمد أمين يتعرض للسرقة في أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 2.. ما القصة؟

مسلسل الصفارة الحلقة 2، شهدت مجموعة من الأحداث الجديدة وذلك بعدما انتهت بالحلقة السابقة على رواية شفيق، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد أمين، بعد ان تعرض لسرقة مشروعه الخاص من قبل زميله بالعمل ما أدلا لإصابته بحالة من الإحباط، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة.

مسلسل الصفارة الحلقة 2

وبدأت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 2، حول التغيرات التي طرأت على شفيق بعدما استخدم صفارة الملك توت عنخ آمون وعاد إلى الماضي وقام بتغيير ما حدث له من خيانة أصدقائه؛ ليجد نفسه في المستقبل حدث تغيير كبير وأصبح بعد 6 سنوات مالك لشركة سياحة.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 2

وأحداث مسلسل الصفارة الحلقة 2، تضمنت الكثير من المواقف الكوميدية بعدما وجد شفيق نفسه في المستقبل شخص ثري لكنه لا يتذكر شيء حتى زواجه من حبيبته شرين.

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، فتدور حول البطل «شفيق» والظاهر يعمل بمهنة مرتبطة بالسياحة كونه مرشدا سياحيا يسرق صفارة الملك توت عنخ آمون، والتي تمكنه من العودة للماضي لمدة 3 دقائق، وبعدها الرجوع للحاضر واكتشاف بعض تغيرات التي تدخله في مغامرات مثيرة.