أستاذ ثقافة إسلامية بالأزهر: مسلسل الإمام الشافعي أحد منافذ تجديد الخطاب الديني

أشاد الدكتور محمود الصاوي استاذ الثقافة الإسلامية والوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام سابقا بجامعة الأزهر، بمسلسل الإمام الشافعي، الذي يعرض في رمضان.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تجسيد شخصيات العلماء والأئمة والرموز من حيث المبدأ أمر مهم لصناعة الوعي وتقديم القدوات الحقيقية في المجتمع، فكل الشكر للإعلام الوطني وجهود الشركة المتحدة للإعلام لاقتحام تلك المساحة من المسلسلات الدينية.

وأضاف «الصاوي» أن التمثيل مهم وله رسالة هادفة في صناعة الوعي داخل المجتمع، والتي تستند إلي القيم وتقديم القدوات الصالحة في المجتمع ويحافظ علي هويتهم.

وتابع: «ففي عصرنا الحالي وعامنا 2023، الدراما لها تأثير بالغ الأهمية في تقديم الأعلام ورموز الأمة الإسلامية مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لكي يعود أبناؤنا إلي حضن الوطن ولا يتم اختطافهم بالمسلسلات التركية والهندية والأجنبية الأخرى، فتقديم تلك النوعية من المسلسلات رسالة يعيها ويهتم بها الإعلام الوطني فقط».

شخصية الإمام الشافعي

وعن اختيار شخصية الإمام الشافعي، قال: «الإمام الشافعي أحد الأئمة المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو صاحب مبتكر أصول الفقه الإسلامي وأول من أسس هذا العلم، في مؤلفه الرسالة».

واستكمل: «مسلسل الإمام الشافعي أحد المنافذ المهمة لتجديد الخطاب الديني والدعوي لأننا لدينا ضعف شديد في الثقافة الإسلامية وعزوف عن القراءة، لذلك الاستعاضة عنها بالمشاهدة وتقديم محتوى درامي هادف، أمر مهم جدا لاسيما أن مسلسلا مثل مسلسل الإمام الشافعي يختزل سيرة ومسيرة هذا العالم الكبير في ساعة يوميا علي مدار شهر رمضان».