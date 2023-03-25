مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان

انطلق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

فجر 30: 4

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

العشاء 7:33

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 في الساعة 4:30 فجراً ومعه بداية صوم ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 في الساعة 12:06 بحسب ثالث أيام شهر رمضان المبارك، موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا، وموعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:15 مساءا، يكون موعد الفطار.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 في ثالث أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و5 دقائق على أن تزيد بمرور الأيام.