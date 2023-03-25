شارع المعز ومعابد الأقصر ومتحف الحضارة أبطال دراما المتحدة في رمضان 2023

احتفت دراما ومسلسلات الشركة المتحدة هذا العام بمعالم مصر الأثرية والسياحية، والتي ظهرت بوضوح خلال الحلقتين الأولى والثانية في عدد من الأعمال أبرزها الصفارة، وسره الباتع، وعملة نادرة، و100حمدالله ع السلامة.

مسلسل الصفارة

وجاء مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين في مقدمة المسلسلات التي اهتمت بالتصوير في المواقع الأثرية الأصلية، إذ بدأت الحلقة الأولى بمشهد علوي لهرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، والتي شهدت المشهد الافتتاحي أحداث المطاردة بين البطل ومجموعة من المسلحين داخل المعبد وعدد من المقابر بالمنطقة الأثرية.

ومع استكمال أحداث الحلقة الأولى كانت المفاجأة بتصوير جزء كبير من المشاهد داخل القاعة المتحفية لمتحف الحضارة المصرية، والذي ظهر في الإعلان عن مشروع البطل لتطبيق الترويج للعالم الأثرية والسياحية، والذي أطلق عليه اسم «سواح».

كما ظهرت القطع الأثرية المصرية القديمة والحلي وآخر كسوة كعبة صنعت بمصر وجميعها معروضة بمتحف الحضارة المصرية.

مسلسل عملة نادرة

أما مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان والذي تم تصوير جزء من أحداثه في محافظة الأقصر، فنقل صورة كاملة خلال الحلقة الأولى لواجهة معبد الأقصر وصالة الأعمدة الكبرى، كما ظهرت إحدى المقصورات المقدسة لمعبد الكرنك في أحد مشاهد الفنان أحمد عيد ومن المنتظر أن تشهد أحداث الحلقات القادمة ظهور المزيد من المواقع الأثرية سواء بالبر الغربي أو الشرقي.

مسلسل سره الباتع

ومن الحضارة المصرية القديمة للحضارة الإسلامية، وتحديدا من شارع المعز، اختار المخرج خالد يوسف مجموعة السلطان الناصر قلاوون لتكون افتتاحية النقلة التاريخية للفنان أحمد فهمي أحد أبطال العمل الذي تم تصوير عدد كبير من أحداثه بشارع المعز وقلعة صلاح الدين والدرب الأحمر.

1000 حمدالله ع السلامة

وتدور أحداث مسلسل 1000حمدالله ع السلامة من بطولة الفنانة يسرا حول عودتها من الخارج لتستقر في مصر، بصحبة ابنها وابنتها وخلال رحلتها من المطار للمنزل ينقل المسلسل عددا من المشاهد لقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعدد من المعالم الأثرية والسياحية.