لوحات فنية يرسمها المخرج خالد يوسف في كادرات مسلسل سره الباتع «صور»

تفاعل كبير من قبل الجمهور مع مسلسل سره الباتع بعد عرض أول حلقتين وخاصة على مستوى الصورة التي يقدمها المخرج خالد يوسف، من خلال خوضه تجربة الدراما للمرة الأولى.

وخلال أول حلقتين من مسلسل سره الباتع تمكن المخرج خالد يوسف من إخراج عدد من الكادرات الخاصة بعدد من مشاهد العمل بشكل مميز للغاية بدت وكأنها لوحة فنية مرسومة.

كادرات فنية متميزة لخالد يوسف في سره الباتع

وظهر هذا بشكل كبير في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية في مصر التي يتناولها مسلسل سره الباتع بجانب الحقبة الثانية وهي التي تتحدث عن عصرنا الحالي.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي وحسين فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوين وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف ومأخوذ عن رواية يوسف إدريس.

ويعرض مسلسل سره الباتع يوميا عبر قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعبر قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر مساء.