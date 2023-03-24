أحمد عيد لـ«الوطن»: عشت حالة رعب في أول أيام تصوير عملة نادرة بسبب شر «مسعود»

كشف النجم أحمد عيد كواليس أول أيام تصوير دوره في مسلسله الجديد عملة نادرة الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمة نيللي كريم، والمعروض في سباق دراما رمضان الحالي.

وقال أحمد عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه عاش حالة من الرعب في أول وثاني أيام التصوير، مرجعاً ذلك بقوله: «مكنتش عارف همسك الشخصية إزاي، وكنت قلقا من اللهجة الصعيدية، وكذلك تجسيدي لشخصية شرير لأول مرة».

أحمد عيد: تجاوزت حالة الرعب في ثالث أيام تصوير عملة نادرة

وتابع: تجاوزت هذه الحالة في ثالث أيام التصوير، وذلك بعد إلمامي بتفاصيل الشخصية ودراسة أبعادها، وذلك بالتعاون مع المخرج محمد جمال العدل لتجنب تجسيد شخصية «مسعود» بشكل «أوفر» وما إلى ذلك.

وأعرب أحمد عيد عن سعادته بالتعاون مع النجمة نيللي كريم، مؤكدا أنها شخصية متعاونة وصاحبة شعبية جماهيرية كبيرة، وهو ما سينعكس بالتبعية على نسب المشاهدة، بحسب قوله.

قائمة أبطال مسلسل عملة نادرة

ويشارك في بطولة عملة نادرة كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، هشام عاشور، إيمي إسلام، علي الطيب، وئام مجدي وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.