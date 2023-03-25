تخفيضات أسعار السلع في رمضان 2023.. تصل لـ30%

تخفيضات أسعار السلع في رمضان 2023 وصلت إلى 30% مقارنة بمثيلتها في المحال التجارية، ما تسبب في زيادة الإقبال عليها، في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتضمنت تخفيضات أسعار السلع في رمضان 2023 بمعرض أهلا رمضان، بجميع فروعه المنتشرة في مختلف أرجاء المدن والمراكز، والتي تحتضن السلع الغذائية الأساسية، منها الزيت، السكر، والسمنة، والأرز، وغيرها من السلع، بأسعار مخفضة.

تخفيضات أسعار السلع في رمضان 2023

وجاءت تخفيضات أسعار السلع في رمضان 2023 بالمحافظات، حسب ما تم إعلانه في مديريات التموين والتجارة الداخلية في هذه المناطق كالتالي:

سكر سعر 14.5 جنيه للكيلو

كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 28 جنيهًا.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 14 جنيهًا.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيهًا للكيلو.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 19 جنيهًا

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيهًا.

وأطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج خطة الاستعداد لشهر رمضان الكريم، لتوفير السلع التموينية والغذائية والضرورية للمواطنين في أنحاء المحافظة.

توفير منافذ البيع بأسعار مخفضة

ووفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية عبر العديد من المنافذ، بينها منافذ مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ الشركة المصرية ومنافذ الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ومنافذ وزارة الداخلية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الغرفة التجارية.