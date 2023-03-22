أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023.. تخفيضات وإقبال

سجلت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، تخفيضات وصلت إلى نحو 35% مقارنة بأسعار المحال التجارية المختلفة، مما تسبب في زيادة الإقبال عليها، قُبيل سويعات قليلة من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ سحوره الأول بعد عدة ساعات.

وتبرز التخفيضات في أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، بفروعها الثمانية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، والمراكز المختلفة، والتي تحتضن السلع الغذائية الأساسية، منها السكر، والزيت، والسمنة، واللحوم والدواجن المجمدة، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان

وجاءت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، للسلع الأساسية كالتالي:

سعر كيلو الأرز: يبدأ من 15 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت: يبدأ من 35 جنيهًا.

سعر كيلو السكر: يبدأ من 15 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة: يبدأ من 17 جنيهًا.

سعر كيلو الدقيق: يبدأ من 17 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز البسمتي: يبدأ من 38 جنيهًا.

سعر طبق البيض: 92 جنيهًا.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان

وضمت قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، أسعار اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البرازيلي المجمدة: 65 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ المجمدة المحلية: 65 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة: 165 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البلدي: يبدأ من 180 جنيهًا.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان

ووفقًا لقائمة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، فيما يخص ياميش رمضان فقد جاءت كالتالي:

سعر لفة قمر الدين: تبدأ من 25 جنيهًا.

سعر لفة التين المجفف: يبدأ من 60 جنيهًا.

سعر المشمشية التركي: تبدأ من 80 جنيهًا.

سعر القراصيا: تبدأ من 60 جنيهًا.

سعر عين الجمل: يبدأ من 81 جنيهًا.

سعر اللوز المقشر: يبدأ من 70 جنيهًا.

سعر الزبيب الأبيض: يبدأ من 27.5 جنيهًا.

سعر التمر هندي: يبدأ من 33.5 جنيهًا.

سعر السوداني المقشر: يبدأ من 42.5 جنيهًا.

سعر زجاجة الشربات أطعمة مختلفة "ورد، وفراولة" : تبدأ من 17.5 جنيهًا.

سعر شراب الكركديه الطبيعي: يبدأ من 19.5 جنيهًا.

سعر الخروب الطبيعي: يبدأ من 26 جنيهًا.