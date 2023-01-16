أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

حالة من الفرحة سيطرت على أهالي المحافظات فور معرفتهم أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، حيث تتوافر مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30% على جميع أنواع السلع «زيوت، سكر، أرز، ياميش رمضان» وغيرها من المواد الغذائية.

وتستعرض «الوطن» أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

وتسببت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، في زيادة إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من منافذ أهلا رمضان المنتشرة في جميع المحافظات، بقصد التوفير، ومواجهة غلاء الأسعار، ومواجهة احتكار التجار.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، فيما يخص الزيوت بمختلف الأحجام والأنواع كالتالي:

سعر زجاجة زيت عافية 3 لتر 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت 2 لتر سلايت 2 لتر 90 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت الهنادي 2.5 لتر 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت سولو لتر بلغ 50 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة لتر بلغ 55 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت عافية 3 لتر بلغ 135 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة 3 لتر بلغ 135 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة 2 لتر بلغ 97 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت كوجينا 3 لتر بلغ 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت عافية لتر بلغ 63 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت أصيل 2 لتر بلغ 93 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت كريستال 2 لتر و200 مللي بلغ 170 جنيهًا.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان

وفيما يخص أسعار الياميش المعروضة في مختلف معارض أهلا رمضان 2023 التي تم افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية جاءت كالتالي:

سعر كيلو السوداني المقشر بلغ 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكركديه السوداني بلغ 120 جنيهًا.

سعر كيلو جوز الهند سجل 85 جنيهًا.

سعر كيلو الزبيب سجل 55 جنيهًا.

سعر كيلو اللوز بلغ 240 جنيهًا.

سعر كيلو البندق بلغ 250 جنيهًا.

سعر علبة الكاسترد بلغ 16 جنيهًا.

سعر لفة قمر الدين تراوحت بين 13 وحتى 17 جنيهًا حسب النوع.

سعر باكو الشاي بلغ 11 جنيهًا.

سعر كيلو عرق السوس بلغ 75 جنيهًا.

أسعار السمن والزبدة بمعرض أهلا رمضان

سعر علبة سمنة الهانم 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة سمنة روابي 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة سمنة جنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة روابي كيلو سجل 45 جنيهًا.

سعر قالب زبدة الفريدة كيلو بلغ 65 جنيهًا.

سعر قالب زبدة الفريدة 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.

أسعار باقي المواد الغذائية واللحوم

سعر كيلو اللحم سجل 170 جنيهًا.

سعر كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

سعر كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

سعر مكرونة آدم وز 350 جرامًا سجل 7.50 جنيه.

سعر مكرونة لمتنا 400 جرام بلغ 8 جنيهات.

سعر كيلو عسل النحل سجل 85 جنيهًا.