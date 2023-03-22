أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023.. تخفيضات 30%

مع بدء شهر رمضان غدا الخميس واصلت محافظة القليوبية الطوارئ لمتابعة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، حيث يبلغ عدد المعارض في كافة أنحاء المحافظة 9 منافذ موزعة حيث يمكن للمواطن الحصول على السلع بتخفيضات تصل لـ 30%

«الوطن» تستعرض أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 بـ 9 منافذ تغطي أنحاء المحافظة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 كالتالي :

- السكر 14.5 جنيه.

- الدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو.

- الدقيق 17 جنيها.

- اللحوم التشادية الطازجة 145 جنيها.

- المكرونة 6 جنيهات.

- الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيها.

- الدواجن البرازيلي المجمدة 90 جنيها.

- الأرز من 14.5 إلى 19 حسب نسبة الكسر.

- طبق البيض 92 جنيها.

أوضح بيان المحافظة أن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 تتم متابعتها بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون وتتوافر السلع مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان تخفيضات 30%

وتأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم لضمان توافر جميع السلع الأساسية بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 التي يحتاجها المواطنون لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.