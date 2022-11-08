رئيس موريتانيا: وضعنا خارطة طريق لتصبح بلادنا رائدة في «الهيدروجين الأخضر»

قال محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، إنّ قمة تغير المناخ COP 26 بجلاسكو شهدت الإجماع على أن الهيدروجين الأخضر يشكل عنصرا أساسيا في عملية تحول الطاقة، لأنه مصدر لطاقة نظيفة يمكنها أن تعوض الطاقة الأحفورية، إذ يمكن استخدامها في النقل والكهرباء والصناعات.

الغزواني: قدراتنا تبلغ أكثر من 2400 جيجا وات

وأضاف، خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في مستقبل الطاقة» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «موريتانيا لديها إمكانيات كبيرة على مستوى مصادر الطاقة المتجددة، قُدرت بأكثر من 2400 جيجا وات منها 500 جيجا وات قابلة للتطوير مباشرة».

وتابع: «يوجد الجزء الأكبر من هذه المصادر في منطقة قريبة من الساحل الأطلسي ذات كثافة سكانية ضعيفة وتشكل في نفس الوقت إحدى المناطق في العالم التي تتمتع بموارد متجددة من شمس ورياح على مدار العام وتجعل منها هذه الخصائص النادرة إحدى المناطق ذات المقومات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته».

وضعنا خارطة طريق لتطوير الهيدروجين الأخضر

وواصل: «وعملا على استغلال هذه الإمكانيات وضعنا خارطة طريق لتطوير الهيدروجين الأخضر تتضمن إنشاء إطار مؤسسي وتشريعي لهذا القطاع الجديد وتطوير المصادر البشرية والضرورية له، وتهدف خارطة الطريق إلى جعل بلادنا منتجا ومصدرا رائدا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وللمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد لإيقاف استخدام الكربون في قطاعات النقل والمعادن وتسريع الولوج الشامل لمواطنينا للخدمات الأساسية من كهرباء وماء صالح للشرب، وسيساهم توفيرها في تحقيق نمو اقتصادي استثنائي وخلق العشرات من فرص العمل وتفادي انبعاثات كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري».