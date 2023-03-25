احتدم الصراع بين «شيرين وإنجي» ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج، ما دفع الكثيرين للبحث عن ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ الحلقة 3 والقنوات الناقلة ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3 والقنوات الناقلة

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3 والقنوات الناقلة.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر تردد قناة سي بي سي 2023 على القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وستكون مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3، الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

ويتناول مسلسل مذكرات زواج، أزمة منتصف العمر والمشكلات الزوجية في إطار اجتماعي، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته وتتوالي الأحداث.