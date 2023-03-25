ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر الكثير من المشاهدين، متابعة الدراما الدينية في رمضان 2023 من خلال متابعة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، الذي يعرض على العديد من الشاشات هذا العام، في مواعيد عرض مختلفة كالتالي:

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي

ومسلسل «الإمام الشافعي» بطولة خالد النبوي، يعرض على ثلاث قنوات، هي: «الحياة» و«DMC» و«CBC»، إلى جانب عرضه عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

يعرض مسلسل الإمام الشافعي في 3 مواعيد مختلفة على مدار اليوم التالي:

يعرض على قناة «الحياة»: 10.45 مساء.

وعلى قناة «DMC» الساعة 6.30 مساء.

وعلى «CBC» الساعة 12.15 صباحا.

ﺗردد اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

تردد قناة الحياة 2023 كما يلي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دي أم سي

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناة HD.

تردد قناة سي بي سي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، سيناريو وإشراف علي الكتابة: محمد هشام عبيه، إخراج: الليث حجو، ومن إنتاج: Mediahub سعدي - جوهر.

ويشارك في البطولة، نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، أبرزهم أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، وإخراج الليث حجو.

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته، في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.