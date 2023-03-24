اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ لمسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

عرضت اليوم الحلقة من مسلسل «مذكرات زوج» ويرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، ومواعيد عرضه، حرصا على متابعته منذ بدء الموسم، حيث يتناول المسلسل قضية مهمة وهي مشكلات العلاقات الزوجية في منتصف العمر، ويجسد بطولته الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسما إبراهيم وعمر الشناوي.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج حصريا على قناة CBC ويأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023 تقتصر على قناة «CBC»، حيث يذاع المسلسل حصريا على شاشتها خلال النصف الأول من شهر رمضان، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch IT الإلكترونية، ويعرض على القناة في تمام الساعة 8:45 مساءً.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ينتمي مسلسل مذكرات زوج لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن كتاب «مذكرات زوج» للكاتب الراحل أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج تامر نادي، وبطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.