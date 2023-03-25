مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، حصريا على قناة سي بي سي، ويرغب الجمهور في معرفة ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وذلك لأحداثه المشوقة.

ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في أول يوم في السباق الرمضاني للعام الحالي.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تعرض «الوطن» ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

وعرض اليوم الجمعة ثاني حلقات مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفي ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد في تمام 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

مسلسل مذكرات زوج عبارة عن 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو به الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وبطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.