دار الإفتاء توضح حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة، وعرفت الاستعائة بأنها اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة.

الاستعاذة قبل الصلاة

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى حملت رقم 7305، إن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» [النحل: 98].

وأضاف «علام»، أنه ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في «المصنف» واللفظ له، وأحمد في «المسند».

يستحب التَّعوذ في كل صلاة

وأوضح المفتي أن الإمام النووي الشافعي في «المجموع»، قال يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به، كما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» إن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.