انطلاق برنامج سهرة رمضانية في قصر ثقافة سوهاج بالتعاون مع «الأوقاف»

أعلن الشيخ محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، انطلاق برنامج سهرة رمضانية بقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام لهذا العام.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك التعاون من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة وإدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

برنامج السهرات الرمضانية بسوهاج

وتنطلق خطة برنامج سهرة رمضانية في قصور الثقافة بمحافظة سوهاج يوم السبت من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه عدد من العلماء من خلال الحديث الديني في هذه السهرة، فضلًا عن القراء والمبتهلين.

موعد السهرات الرمضانية

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج عن موعد السهرة الرمضانية بقصر ثقافة سوهاج، موضحا أنها تبدأ الساعة التاسعة مساءً عقب صلاة التراويح، موضحا أن البرنامج يهدف إلى عدة أمور، أهمها المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير.

أهداف السهرات الرمضانية

كما تهدف لتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والثقافة الرشيدة والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير،وكذلك التكافل الاجتماعي والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية والاستفادة الجادة من الوقائع التي تسرد بالسهرات الرمضانية.