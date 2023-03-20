الأوقاف تعلن خطة برنامج «سهرة رمضانية» في قصر ثقافة بورسعيد خلال الشهر الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق خطة برنامج «سهرة رمضانية» بقصور الثقافة يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان بقصر ثقافة بور سعيد، وكذلك أسماء العلماء المشاركين في هذه السهرة فضلًا عن القراء والمبتهلين، وذلك في التاسعة مساء عقب صلاة التراويح.

رفع المستوى التثقيفي والتوعوي

وأوضح البيان أن برنامج سهرة رمضانية يهدف إلى عدة أمور من أهمها المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، وتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.