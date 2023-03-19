تفاصيل خطة برنامج «سهرة رمضانية» بالتعاون بين الأوقاف و«ثقافة القليوبية»

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية تفاصيل خطة برنامج "سهرة رمضانية" والمقرر إقامته يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان الكريم بقصر ثقافة بنها بالقليوبية وحددت جدول أسماء العلماء المشاركين في هذه السهرة فضلًا عن القراء والمبتهلين وجدول موضوعات الشهرات حيث تقام تمام الساعة التاسعة مساءا عقب صلاة التراويح أسبوعيا.

برنامج سهرة رمضانية في قصر ثقافة بنها

اوضح الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ان برنامج سهرة رمضانية بالتعاون مع ميرية القليوبية وقصر ثقافة بنها وياتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفاعليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه

جدول برنامج سهرة رمضانية بثقافة واوقاف القليوبية

اوضح وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ان البرنامج يتم خلال شهر رمضان أسبوعيا يوم الاربعاءعقب صلاة التراويح في التاسعة في قصر ثقافة بنها وفق الجدول التالي :

أضاف في بيان له ان برنامج سهرة رمضانية يهدف إلى عدة أمور، من أهمها المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، وتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير

أوضح وكيل وزارة الأوقاف ان البرنامج يتناول مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية والشخصية المصرية وانتصار العاشر من رمضان والإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام وفضائل ليلة القدر.