«التعليم العالي»: الدراسة منتظمة في الجامعات اليوم وفق الخريطة الزمنية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات موقف الدراسة اليوم بمختلف الكليات، موضحة أنَّ الجامعات ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، لافتة إلى أنَّ الدراسة منتظمة في عدد من الكليات والجامعات، وفقًا لجداولها الدراسية فيما يتعلق بالمحاضرات، لافتة إلى أنَّه لم تصدر أي قرارات رسمية باحتساب اليوم إجازة رسمي، وأن شأن العطلات غير الرسمية أمر داخلي يتعلق بمجالس الجامعات، فيما لا يخالف النظم والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

موقف الدراسة في الجامعات

وأضافت المصادر بالأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنَّ اليوم سيعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي اجتماعه الدوري بمناقشة عدد من الموضوعات العامة دون تأجيل أو تعطيل لذلك، موضحة أن الدراسة غدا في الجامعات أيضا ستنتظم بمختلف الكليات ولا يوجد تعطيل أو تأجيل لها بسبب ظروف الأحوال الجوية، وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.