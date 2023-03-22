إطلاق منصة جديدة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

المنصة تهدف إلى بناء نظام متكامل لرصد الأنشطة الطلابية وإعداد الخطط

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكل منسوبي المجتمع الجامعي والبحثي، أساتذةً، وطلابًا، وعاملين؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ المجلس الدكتور عصام الدين فرحات بمناسبة توليه رئاسة جامعة المنيا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، وللجامعة كل تقدم وازدهار.

وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور بأهمية الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها، وافق المجلس على إطلاق منصة جديدة لتسجيل الأنشطة الطلابية؛ لبناء نظام متكامل لرصد الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة، وإعداد الخطط المستقبلية؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب.

وأشار إلى أهمية المنصة، مؤكّدًا أنَّ الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات؛ لأنها تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعي.

وأضاف أنَّ المنصة تتيح الفرصة أمام فرق العمل بالجامعات تسجيل وتوثيق الأنشطة الطلابية، وحصرها وأرشفتها، فضلاً عن تسهيل الحصول على تقارير (شهرية، ربع سنوية، سنوية) لمختلف الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ بما يُساعد على وضع الخطط المستقبلية لها، وإعلانها للطلاب للمشاركة فيها.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المنصة تُساعد أيضًا الجامعات على متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات المناظرة، ورفع روح التنافسية بين الجامعات لمصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح التقارير لمتخذي القرار لمتابعة الأنشطة الطلابية، وأثرها على الطلاب، والقدرة على إحداث التغيير المنشود.

وأكّد أنَّ المنصة تتيح أيضًا تقارير جدولية ورسومية توضح موقف الجامعات المصرية من الأنشطة الطلابية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للطلاب، حيث تقوم كل جامعة بتسجيل كافة الأنشطة لعام 2022، والخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية بالجامعة، والأنشطة الطلابية المشاركة فيها، بالإضافة إلى أنشطة التوعية بداية من شهر يناير حتى ديسمبر المقبل.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة دمياط تنظيم المؤتمر العلمي السادس الدولي الأول لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الحكومية، وجامعة الأزهر، في الفترة من 2-3 مايو المقبل تحت عنوان «علماء المستقبل 6».

كما أحيط المجلس باعتزام جامعة الفيوم تنظيم الرحلة الثانية للاستكشاف والمغامرة لجوالي الجامعات المصرية، وإقامة اللقاء القمي لمهرجان يوم السينمائي الأول للأفلام القصيرة والأنيميشن، على مستوى الجامعات المصرية والعربية خلال الإجازة الصيفية للعام 2023.