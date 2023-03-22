برنامج تدريبي عن «تطوير الذات» لطلبة الجامعات في كفر الشيخ

يسعى مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتعظيم الدور التنموي للشباب وخلق فرص عمل لهم، وجرى تصميم حزم تدريبية تناسب احتياجاتهم في مراحل التعليم الجامعي، وما بعده في مجالات تطوير، وتنمية الذات والتأهيل لسوق العمل.

برنامج تطوير الذات للشباب

ونظم مركز استدامة بفرعه بمركز الدراسات الوطنية، بمحافظة كفر الشيخ، برنامج «تنمية وتطوير الذات»، على مدار أيام، بمعدل 30 ساعة تدريبية بمحاور مختلفة شملت إدارة الوقت، والتخطيط وإعداد الأهداف الشخصية، وإدارة الضغوط الأزمات، والتواصل الفعال، أمن المعلومات والتعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي.

نفذ البرامج مجموعة من شباب المدربين بمركز استدامة والمؤهلين ببرامج تدريبية نوعية في مجال إعداد المدربين ومن لهم خبرات في ذات المجال وتخصصات أخرى، وذلك بنظام التدريب التطوعي لخدمة أبناء وبنات المحافظة.

الاهتمام بالشباب

يأتي ذلك ترسيخًا لدور المركز المنوط في تعزيز القدرات الشبابية وصقل خبرات الفئات المجتمعية بمزيد من البرامج التوعوية والتطويرية إلى جانب البرامج المتخصصة التي يقدمها مركز استدامة فرع الدراسات الوطنية بكفر الشيخ، من خلال برامج التحول الرقمي وعلوم الحاسب واللغات والبرمجة وتصميم المواقع وغيرها من البرامج ذات الإقبال الكثيف لعلاقتها المباشرة بسوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج «التأهيل لسوق العمل»، خلال شهر أبريل المقبلة، ولا زال باب التسجيل مفتوح فيها للفئات سالفة الذكر وبأجر رمزي.