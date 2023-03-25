ساعات قليلة على إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل تناول الإفطار.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة في ثالث أيام رمضان والذي يكون في الساعة 6:15 مساء.

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان في الساعة السادسة و15 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و5 دقائق من إمساك المياه، فبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية السبت 25-3-2023 في 6:15 مساء، والذي معه يمكن للصائم تناول الإفطار، وذلك بزيادة دقيقة موعد الإفطار أمس.