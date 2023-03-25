أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023.. حامد يقف ندا للفرنسيين

عرضت مساء أمس، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023، التي شهدت كثيرا من التطورات الخاصة بأبطال العمل، خاصة بعد اندلاع الحرب بين المماليك والحملة الفرنسية وانتهت بفوز الفرنسيين.

أحداث مسلسل سره الباتع

وضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023، ذهب عدد من الحملة الفرنسية واجتماعا مع شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ومعه عدد من رجال القرية، كان من بينهم حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني، وحاول أن يلطف الأمور معهم ولكن حامد كان الند بالند للفرنسيين.

وبعدها تابع كليمان وهو العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، الذي حكى عن المصريين والقرية في مذكراته، فقال إنه رأى كيف يطحن المصريون الدقيق ووصف تعامل المصريين مع كل من حاول احتلالهم قائلا: «شوفت المماليك مطحونين زي الدقيق ومن قبلهم الأتراك وغيرهم ومش عارف هيكون مصير الفرنسيين إيه».

وبعدها انتقلت الأحداث مجددا إلى عصرنا الحالي، مع الفنان محمود قابيل الذي يحكي لحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وسارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، مذكرات كليمان وكيفية وصفه للمصريين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500

ويعرض أيضا عبر قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة on drama الساعة السادسة والربع مساء، وعلى قناة on، الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في الحقبة التي دخلت فيها الحملة الفرنسية لمصر، وأيضا في حقبة أخرى وهي وقتنا الحالي.