أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023.. حامد ينقذ أهل بلده من الحرب

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف الدراما الرمضانية للمرة الأولى يقدم من خلاله توثيق تاريخي لفترة الحملة الفرنسية.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023

حيث بدأت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 رمضان 2023 باستمرار العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمى في حكى مذكراته فبدأ بمشهد إجبار المماليك أهل القرية على الدخول معهم في الحرب مع الحملة الفرنسية وبالفعل ذهبوا ولكن لم يذهب حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني ومعه عدد من شباب القرية.

وقرر حامد خلال أحداث مسلسل سره الباتع بأن يذهب لإنقاذ أهل قريته من الحرب بين المماليك والفرنسيين لأنها خاسرة وبالفعل بمجرد أن بدأ الفرنسيين اطلاق مدافعهم على المماليك تدخل حامد وأمر أهل بلده بالانسحاب فورا وهو سيأمنهم وبعدها نجح الفرنسين في القضاء على المماليك.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباع حول حقبتين من الزمن الأولى وهى فترة الحملة الفرنسية والثانية الفترة الحالية .