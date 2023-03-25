بولندا تستقبل 25 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت وصول نحو 25 ألف شخص فارين من أوكرانيا إلى بولندا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير من العام الماضي إلى 10 ملايين و620 ألف لاجئ.

عدد اللاجئين الأوكرانيين

وذكر «راديو بولندا» أن 21 ألفا و800 شخص عادوا من بولندا إلى أوكرانيا مرة أخرى أمس الجمعة، موضحا أن إجمالي الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم يبلغ حاليا أكثر من 8 ملايين و740 ألف شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكراني لا زالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.