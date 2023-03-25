أستاذ علاقات دولية للقاهرة الإخبارية: أوكرانيا استهلكت 3 أضعاف أسلحة الناتو

أكد الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية ببرلين، أن هناك معركة وجود بين أوروبا وروسيا، مشيرًا إلى أن أوروبا لم تستثني أي سلاح في مواجهة روسيا، سواء أسلحة اقتصادية أو مالية والمقاطعة الثقافية وحجب الكتاب والمفكرين الروس، معتبرًا أن عشرات الآلاف من العقوبات فرضت على روسيا.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا سترد بكل ما أوتيت من قوة.

استهلاك أوكرانيا للأسلحة يعادل 3 أضعاف قدرة الناتو كاملا

وأشار إلى أن استهلاك أوكرانيا للأسلحة يعادل 3 أضعاف قدرة الناتو كاملًا على إنتاج الذخيرة، مؤكدًا أن أوكرانيا استهلكت كل ذخيرة الناتو، لافتًا أن المستودعات المحلية للأسلحة في أوروبا لم تعد كافية.

واعتبر أن انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية لا تقاس بقيمة الصواريخ والدبابات التي أرسلت ولكن بحجم التضرر الاقتصادي الذي أصاب أوروبا وأمريكا والغرب.

وأكد وجود انهيار اقتصادي، وتراجع اقتصادي في أغلب الدول مثل ألمانيا وبريطانيا، إضافة لأزمة تضخم كبيرة في الغرب، وتراجع في الدخل عن كل المواطنين الغربيين، معتبرًا أنها تهدد الوجود الغربي وتراجع دوره، متهمًا الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما تريدان حرق العالم للنيل من روسيا والصين بدلًا من الشراكة الاقتصادية معهما.