قناة القاهرة الإخبارية: عرض مغر لسلوفاكيا لإرسال «ميج ـ 29» إلى أوكرانيا

عرضت «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن تقديم أمريكا عرض مغري لسلوفاكيا باستبدال طائرات مقاتلة «طراز ميج ـ 29»، مُقابل مروحيات عسكرية.

واستعرض التقرير، أن أمريكا تقدم عرضًا مغريًا لسلوفاكيا، لإرسال 13 طائرة مقاتلة من «طراز ميج ـ29» لكييف مقابل حصول سلوفاكيا على مروحيات عسكرية بسعر مخفض للغاية وبالتقسيط.

العرض يشمل 12 مروحية جديدة

وأوضح التقرير، أن القيمة الفعلية للصفقة تتجاوز مليار دولار، ويُمكن لسلوفاكيا أن تحصل عليها بنحو 340 مليون دولار، يتم دفعها في فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، مشيرًا إلى أن العرض يشمل 12 مروحية جديدة، مع ملحقات وتدريب طيارين وتقنيين، إضافة إلى أكثر من 500 صاروخ.

سلوفاكيا ثاني بلد تزد كييف بطائرات

واختتم أنه بعد موافقة سلوفاكيا على إرسال المقاتلات إلى أوكرانيا، ستصبح ثاني بلد في «الناتو» بعد بولندا، تزود كييف بطائرات منذ الأزمة الأوكرانية الروسية.