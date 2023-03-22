البيت الأبيض: قذائف اليورانيوم المنضب المرسلة إلى أوكرانيا لا تشكل تهديدا بانتشار إشعاعي

قال البيت الأبيض، إن قذائف اليورانيوم المنضب التي سترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا، لا تشكل تهديدا بانتشار إشعاعي، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

بريطانيا: لا يوجد تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، نفت بريطانيا وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وذلك عقب تنديد روسيا بخطة لندن من أجل تزويد كييف بذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، وقالت إن الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا، وأضافت أن الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولا يوجد تهديد لروسيا.

روسيا سترد

وقالت روسيا إننا علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن عن إمداد أوكرانيا بدبابات فحسب، بل أيضا بقذائف تتضمن اليورانيوم المنضب، مضيفة أنها ستقوم بالرد في حال أرسلت لندن ذخائر تحتوى على هذا النوع من الذخيرة إلى كييف.