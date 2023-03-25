ضبط المتهمين بسرقة «عهدة» من موظف بشركة تحويلات مالية في بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية، وقرر بأنَّه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة، استوقفه عدد من الأشخاص مستقلين سيارة وافتعلوا حديثا معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وغافلوه وسرقوا حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها مبلغ مالي من متحصلات العمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها باسم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) أمكن ضبطه بحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحدهم أنه من ضمن المتعاملين مع الشركة عمل المجنى عليه ونظراً لعلمه بمواعيد تحصيل المبالغ المالية وخط سيره خطط لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين في تنفيذ مخططه واقتصر دوره على التواجد داخل السيارة دون الظهور أمام المبلغ لعدم الكشف عن شخصيته، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة، تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.