ضبط 13 الف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهود الحملات، في مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 1948 قضية متنوعة، وضبط 13171 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 194 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 124 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.