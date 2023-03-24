عصابة سرقة أبواب الحديد في مقابر القليوبية تعترف: «كنا هنبيعها خردة»

«لما لاقينا الدنيا هادية ومحدش موجود، فكرنا ناخد الأبواب دي ونروح نبيعها خردة».. بهذه الكلمات بدأ المتهمان بسرقة الأبواب الحديدية لمقابر القليوبية، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القبض عليهما.

التخطيط لسرقة الأبواب الحديدية

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «كنا مراقبين الحارس اللي موجود في المقابر، وانتظرنا لحد ما يمشي، وروحنا من غير ما حد يشوفنا، وفكينا الباب الحديد».

وتابع المتهم أثناء التحقيق معه: «كررنا الموضوع ده مرتين وسرقنا 2 باب حديد من المقابر دي»، مشيرا إلى أنهما كان ينويان بيع تلك الأبواب المسروقة إلى أحد تجار الخردة والاستفادة من العائد المادي.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أول أمس الأربعاء، القبض على شخصين متهمين بسرقة الأبواب الحديدية الموجودة على أبواب مقابر القليوبية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بسرقة أبواب المقابر الحديدية في القليوبية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليهما ما نص عليه قانون العقوبات، وهي المادتان 317 و318، وبذلك تصل العقوبة إلى الحبس، نظراً لأن السرقة لم تقترن بأي ظرف مشدد.