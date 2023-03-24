ضبط مسجل ارتكب 8 وقائع سرقة محمول بأسلوب «المغافلة والخطف» في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة والخطف»، وتبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها اكتشفت سرقة هاتفها المحمول ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة»، وأقر بقيامه بالدلوف داخل شقة المجني عليها وسرقة الهاتف المحمول ولاذ بالفرا.

واعترف أيضا بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة والخطف، وأقر بارتكاب 8 وقائع سرقة هواتف محمولة وتصرفه في الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميله «سيئ النية» (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه ، وبحوزته كل الهواتف المحمولة المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وأقر بعلمه بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.