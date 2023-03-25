يبحث أهالي محافظة أسيوط عن موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم السبت الموافق 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، وكذلك مواعيد الصلوات الخمسة استعدادا لأدائها في أوقاتها.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم السبت 25-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم السبت الموافق 25-3-2023 بحسب إمساكية قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في الساعة 6.09 مساء، حيث يصل عدد ساعات الصيام اليوم السبت 13 ساعة و59 دقيقة، بحسب ما اعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواعيد الصلوات في أسيوط اليوم السبت

ويحرص الصائمون بقرى ومراكز محافظة أسيوط في أداء الصلوات الخمسة جماعة في المساجد التي شهدت زحاما كبيرا للمصلين من مختلف الأعمار للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل وحضور الدروس الدينية، وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية أن مواعيد الصلوات الخمسة في محافظة أسيوط هي:

صلاة الفجر: 4.30 صباحا

صلاة الظهر: 12.01 مساء

صلاة العصر: 3.30 مساء

صلاة المغرب: 6.09 مساء

صلاة العشاء: 7.25 مساء.