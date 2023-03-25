ننشر أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي بالفيوم بينهم 5 أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء 10 مصابين بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بمحافظة الفيوم، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وكان طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد قبل قليل، وقوع حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب، أمام موقع البترول، بسبب السرعة الزائدة، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فورًا لاتخاذ اللازم.

أسماء الأطفال المصابين في الحادث

وضمت قائمة مصابين حادث طريق أسيوط الغربي، 5 أطفال، بينهم 3 أشقاء، وشقيقين آخرين، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وهم:

محمد خالد محمد، 5 سنوات، مصاب بجرح متهتك أعلى العين اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ. يونس خالد محمد، سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. نور عرفة محمد أحمد، 8 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. مريم عرفة محمد أحمد، 12 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. علياء عرفة محمد أحمد، 9 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء باقي المصابين في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة 5 بالغين آخرين بينهم 3 شقيقات، وهم:

زينب الجالس أحمد، 24 سنة، مصابة اشتباه خلع بالكتف الأيمن. بسمة الجالس أحمد، 18 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. مرفت الجالس أحمد، 39 سنة، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيمن. علي أبوزيد درديري عبدالله، اشتباه كسر في الساعد الأيمن. عايدة أبوبكر محمد أحمد، 50 سنة، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيمن، وتم إسعافها في مكان الحادث وتركها بعدما رفضت النقل إلى مستشفى الفيوم رفقة باقي المصابين.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.