«الشعب الجمهوري» يوزع أجولة دقيق مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

وزع حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط أجولة دقيق فاخر على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية من الأهالي، من خلال المرور على المنازل لضمان الوصول إلى الأكثر احتياجًا في 13 مركزا ضمن مبادرة «مع الناس».

وقال السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن تلك المبادرات التي يشاركون فيها تأتي في ظل توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير، والتي تعكس دور الأحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة.

مبادرة مع الناس

وأضاف أن مبادرة مع الناس ينظمها الحزب على مستوى محافظة أسيوط وتستهدف فئات الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين لإدخال السرور عليهم في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب، ومساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

وأكد أن أجولة الدقيق الفاخر هو تفعيلا للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيفاً عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الدقيق والمواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.