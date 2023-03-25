«وردشان» ابنة دمياط تتحدى إعاقة ذراعها وتحصد 5 ذهبيات في السباحة «صور»

عاشت وردشان محمد الزقزوق صاحبة 12عاما من قرية الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط حياة نفسية عصيبة فمنذ أن ولدت بنصف ذراع، بدأت تتحدى الصعوبات حتى كبرت ليحتويها جدها وجدتها بسبب مشاكل أسرية بين الأم والأب، ودخلت عالم الرياضة لتتفوق على نفسها وتحصل علي 5 ميداليات ذهبية في السباحة.

وردشان هي الابنة الكبرى ورزقت أمها بعد ذلك بأشقاء لها وولدوا كاملين الأعضاء، لقبها جدها لأبيها بـ«بنعمة» وتكفلت جدتها لأمها بكل شيء من علاج وملبس وطعام.

فاطمة السيد أبو جمعة جدة وردشان تروي قالت لـ«الوطن»: «بعد أن ذهبت وردشان للحضانة ثم المدرسة وهي من ذوي الهمم تعرضت للتنمر من الناس زملائها وظلت تبكي، وكنت أقول لها أنت أفضل منهم، وعقب انفصال والدها عن والدتها، بحثت عن أنواع الرياضة المناسبة لحالتها وتواصلت مع جمعية الرياضين لمتحدى الإعاقة بدمياط الجديدة، والتحقت وردشان بالسباحة، وحققت عدة بطولات».

بطولات وميداليات وردشان

ومع مرور 3 سنوات من تعلمها السباحة، حسب جدتها أصبحت تجيد كافة أنواع السباحه، الظهر والحرة والفراشة والمسافات الطويلة، ونجحت في أن تسبح 12 كيلومترا في 4 ساعات، وحصدت 3 مراكز أولى على التوالي في مركز شباب الشيخ ضرغام على مدار ثلاثة أعوام ونادي الصيد بالدقي ففازت بذهبية 50 متر حرة، كما فازت ببطولة كأس مصر بنادي 6 أكتوبر وحققت رقما قياسيا في اختبارات الفريق القومي باستاد القاهرة «سباحة 400 متر حرة»، وفازت ببطولة الجمهورية في 22/3/2022 بذهبية 100متر فراشة و400 متر حرة، وحصدت 5 ميداليات ذهبية وانضمت للفريق، القومي للجنة البارلمبية، وحققت في البطولة الدولية بنادي العاصمة الإدارية 3 مراكز أولى وآخر بطولة حصلت عليها بطولة الجمهورية فبراير 2023 وحصدت خلالها مركزين وحصلت على ميداليتين ذهبيتين.

أحلام وطموحات وردشان

وردشان ذكرت لـ«الوطن» أنها تحلم بتحقيق رقم قياسي وأن ترفع علم مصر فى كل المحافل والبطولات الدولية، وأنها تحدت إعاقتها بألا تقف أمام هدفها ولكنها دفعتها على التحدى والنجاح، وجدتها من شجعتها على ذلك وأنها جزء من المجتمع، وأتمنى أن أعبر المانش بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة فهو أكبر حافز لي وزملائي.