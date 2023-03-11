كفر الشيخ تحصد 3 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة

أحرز عمر حسين ورحيم غالي، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، ميداليتين ذهبيتين بحصولهما على المركز الأول، كما حصل اللاعب عمار ياسر على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للمصارعة المقامة بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 11 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تهنئة للأبطال الفائزين

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اللاعبين الفائزين على تفوقهم وحصولهم على ذهبية وبرونزية بالبطولة، كما هنأ الطاقم الفني بقيادة كابتن ياسر صقر، مدرب الأبطال، وكابتن أبوغنام حسن، ومحمد غالي، وأحمد البيلي، وعبد الرحمن خالد، وأدهم جمال، مثمنا دعم المشروع القومي بالمحافظة للأبطال بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة، مضيفاً أن المشروع حصل على المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى الجمهورية.

مشروعات البطل القومي

تجدر الإشارة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، يحظى بإنجازات متتالية في لعبة المصارعة كان آخرها حصول لاعبيه على المركز الأول في البطولة الأفريقية بالمغرب، وتكريم محافظ كفر الشيخ لهم في أكتوبر 2022.

ويلعب ضمن أبطال المشروع، اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي، وابن فريق مصارعة بيلا، الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.